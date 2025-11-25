Україна потребує надійних гарантій безпеки, а не "гарантій на папері", - Макрон

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що зусилля з завершення повномасштабної війни в Україні перебувають на "вирішальному етапі". Він додав, що Київ потребує "надійних гарантій безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Переговори набувають нового імпульсу, і ми повинні скористатися цим моментом не тому, що є привід для занепокоєння - Україна є міцною, Росія є повільною, а Європа є непохитною - а тому, що нарешті з'явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру", - наголосив він.

Крім того, Макрон підкреслив, що Україна потребує "набору дуже надійних гарантій безпеки, а не гарантій на папері".

Він також нагадав, що попередні обіцянки "були зруйновані послідовними агресіями Росії".