Україна потребує надійних гарантій безпеки, а не "гарантій на папері", - Макрон
Французький президент Еммануель Макрон заявив, що зусилля з завершення повномасштабної війни в Україні перебувають на "вирішальному етапі". Він додав, що Київ потребує "надійних гарантій безпеки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Переговори набувають нового імпульсу, і ми повинні скористатися цим моментом не тому, що є привід для занепокоєння - Україна є міцною, Росія є повільною, а Європа є непохитною - а тому, що нарешті з'явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру", - наголосив він.
Крім того, Макрон підкреслив, що Україна потребує "набору дуже надійних гарантій безпеки, а не гарантій на папері".
Він також нагадав, що попередні обіцянки "були зруйновані послідовними агресіями Росії".
Коаліція рішучих
Британія та Франція створили "коаліцію рішучих", взявши на себе провідну роль у просуванні мирних зусиль щодо України. До неї приєдналися держави, які готові надавати військову підтримку або інші ресурси для забезпечення безпеки в Україні.
Коаліція постачає сучасне озброєння, займається підготовкою українських військових та бере участь у відбудові української інфраструктури.
Британський міністр оборони Джон Гілі розповів, що ключовою метою ініціативи є забезпечення надійного захисту й стабільності для України.
Нагадаємо, за словами прем'єра Британії Кіра Стармера, президент України Володимир Зеленський вважає, що більшість пунктів мирного плану США можна прийняти.
Крім того, глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом уже 27 листопада.