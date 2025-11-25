ua en ru
Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности, а не "гарантиях на бумаге", - Макрон

Париж, Вторник 25 ноября 2025 19:46
Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности, а не "гарантиях на бумаге", - Макрон
Автор: Валерий Ульяненко

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что усилия по завершению полномасштабной войны в Украине находятся на "решающем этапе". Он добавил, что Киев нуждается в "надежных гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Переговоры приобретают новый импульс, и мы должны воспользоваться этим моментом не потому, что есть повод для беспокойства - Украина крепкая, Россия медленная, а Европа непоколебима - а потому, что наконец появилась возможность достичь реального прогресса на пути к настоящему миру", - подчеркнул он.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что Украина нуждается в "наборе очень надежных гарантий безопасности, а не гарантий на бумаге".

Он также напомнил, что предыдущие обещания "были разрушены последовательными агрессиями России".

Коалиция решительных

Великобритания и Франция создали "коалицию решительных", взяв на себя ведущую роль в продвижении мирных усилий по Украине. К ней присоединились государства, которые готовы предоставлять военную поддержку или другие ресурсы для обеспечения безопасности в Украине.

Коалиция поставляет современное вооружение, занимается подготовкой украинских военных и участвует в восстановлении украинской инфраструктуры.

Британский министр обороны Джон Гили рассказал, что ключевой целью инициативы является обеспечение надежной защиты и стабильности для Украины.

Напомним, по словам премьера Британии Кира Стармера, президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство пунктов мирного плана США можно принять.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом уже 27 ноября.

