Україна поступилась Канаді і втратила шанси на плей-офф волейбольної Ліги націй

Волейбол, Ліга націй, 12-й тур

Україна – Канада – 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Розклади перед грою

Україна невдало провела заключний, третій ігровий тиждень турніру, матчі якого проходили в словенській Любляні. Після перемоги над Нідерландами (3:2), сталися поразки від Італії (2:3) та Сербії (0:3).

Тож доля путівки в плей-офф вирішувалася в останньому поєдинку проти Канади. Нашу команду влаштовувала перемога з рахунком 3:0 або 3:1. Варіант з тай-брейком (3:2 чи 2:3) залишав шанси – тут багато залежало від результатів зустрічей інших команд. А от поразка – 1:3 або 0:3 зачиняла "синьо-жовтим" двері до топ-8.

Деталі поєдинку

Після невдалого старту першого сету українці скоротили відставання (виграли чотири подачі поспіль), але канадці знову відірвалися та виграли партію – 25:21.

У другому сеті "синьо-жовті" почали активно – три поспіль виграні подачі дозволили їм утримувати лідерство до самого кінця. Попри спробу канадців перевести гру у "більше-менше", українці довели сет до перемоги (27:25) та зрівняли рахунок у матчі.

Третя партія стала ключовою. Перевага переходила з рук в руки: за рахунку 21:18 на користь України здавалося, що сет буде виграно. Однак Канада зуміла перевести гру у нервову кінцівку та вирвати перемогу – 31:29.

У четвертому сеті українці не змогли повернути контроль над грою. Попри кілька спроб наздогнати суперника, Канада довела партію до переможного завершення – 25:21.

Підсумок дебютного сезону

Поразка – 1:3 не дозволила "синьо-жовтим" пробитися до числа найкращих вже в дебютному сезоні в престижному турнірі.

Попри це, "синьо-жовті", які виграли шість матчів і в стількох же поступилися, не лише гарантували собі місце в Лізі націй на наступний сезон, а й достроково забезпечили фініш у топ-10.

Для дебютанта – результат майже ідеальній. Але близькість до плей-офф і підсумкове непотрапляння все ж залишили гіркий присмак.