Грім серед ясного неба: Україна сенсаційно програла Сербії у волейбольній Лізі націй
Збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки у Лізі націй-2025, несподівано поступившись Сербії з рахунком 0:3. Ця гра відбулася у рамках третього змагального тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна - Сербія: як пройшов матч Ліги націй
Початок першого сету був досить рівним, і лідер змінювався чотири рази. Однак до середини партії українці перехопили ініціативу, здобувши перевагу в чотири очки за рахунку 19:15.
Проте збірна України не змогла її втримати, програвши шість поспіль подач. У підсумку, серби зберегли позитивний для себе результат, здобувши перемогу в партії з рахунком 25:22.
Друга партія також розпочалася з лідерства України, але перевага знову була втрачена. До кінця сету українці лише збільшили своє відставання до шести очок і зазнали другої поразки з рахунком 25:19.
У третьому сеті "синьо-жовті" одразу почали програвати в рахунку, і до кінця матчу їхнє відставання лише збільшилося. Зрештою, Україна завершила гру розгромною поразкою з відставанням у вісім очок, поступившись 17:25.
Найрезультативнішим гравцем у складі України став Василь Тупчій, який набрав 15 очок. По 10 балів у активі записали Дмитро Янчук та капітан Юрій Семенюк.
Кадри з матчу Україна - Сербія (фото: volleyballworld.com)
Загалом, команда під керівництвом Рауля Лосано зазнала п'ятої поразки у розіграші Ліги націй-2025. Примітно, що це лише друга поразка з рахунком 0:3. До цього українці так програвали лише олімпійським чемпіонам - Франції.
Турнірна таблиця Ліги націй з волейболу
Після 11 поєдинків збірна України має в активі 18 очок і розташовується на шостій позиції. У нашої збірної - 6 перемог і співвідношення сетів 24:22.
На першому місці таблиці знаходиться Бразилія, яка здобула 9 перемог у 10 матчах, набрала 26 очок та має перевагу за виграними сетами - 29:9.
На другій позиції Італія - 8 перемог у 10 зустрічах, 22 очки і співвідношення сетів 27:14.
Третє місце посідає Польща, яка має 7 перемог у 10 матчах, 20 очок і співвідношення 25:15.
Четвертою йде Японія - у неї також 7 перемог, але вже у 11 поєдинках. Команда має 20 очок і сетове співвідношення 24:17.
П'яту сходинку займає Франція, яка провела 9 матчів, виграла 6, має 18 очок та співвідношення сетів 22:13.
Сьоме місце у Куби - 6 перемог у 10 матчах, стільки ж очок (18), але кращий баланс сетів - 24:20.
Замикає вісімку лідерів Словенія, яка також має 6 перемог у 10 зустрічах, 17 очок та співвідношення 19:17.
Наступний матч збірна України у рамках Ліги націй-2025 проведе у неділю, 20 липня, коли зустрінеться з Канадою.
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