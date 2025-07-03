"Ми не тренуємось в окопі". Лосано - про роботу з волейбольною збірною України під час війни та конфлікт з Плотницьким

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано розповів про свою роботу з національною командою в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua .

Виклики і ризики

Аргентинський фахівець, який очолив команду у квітні 2024 року, зізнався, що свідомо прийняв це рішення, попри всі ризики.

"Я з глибокою шаною ставлюся до України як до країни, яка бореться за своє існування. Ми не можемо бути байдужими до несправедливості. Моє тренерство тут – це моя форма підтримки. І я вважаю це честю та відповідальністю", - сказав фахівець.

Лосано вважає, що підтримка України – важлива позиція для міжнародного спорту.

"Дійсно важливо, щоб світ пам'ятав про Україну та її боротьбу. Для міжнародного спорту, коли збірна країни під обстрілами грає на високому рівні – це сильний меседж", - впевнений він.

Фахівець також підкреслив, що безпосередньої загрози його роботі немає.

"Ми не тренуємось в окопі. Ми працюємо в Польщі. Чого мені боятися? Мені сподобався виклик, і я не вимагав жодних гарантій від Федерації волейболу".

Про відсутність Плотницького

Окрема тема – відсутність у збірній її багаторічного лідера і капітана Олега Плотницького. Догравальник італійської "Перуджі" нещодавно оголосив про завершення кар'єри в національній команді.

"Я маю чітку філософію – щосезону запрошую до збірної 40-45 гравців. Якщо хтось хоче грати – двері відчинені. Якщо хтось не може або не хоче – це їхнє право. І я його поважаю", - сказав Лосано.

"Я не спілкувався особисто з Плотницьким. Минулого сезону мав розмову з його клубним тренером, який радив поговорити з ним після плей-офф. Але після того, як Олег сам оголосив про завершення виступів за збірну – я сприйняв це як остаточне рішення. Можливо, колись ми поспілкуємось – не для того, щоб переконувати, а щоб зрозуміти", - поясним тренер.