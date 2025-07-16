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Україна на тай-брейку здолала Нідерланди та зберегла місце у волейбольній Лізі націй на наступний сезон

Любляна, Середа 16 липня 2025 16:49
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Україна на тай-брейку здолала Нідерланди та зберегла місце у волейбольній Лізі націй на наступний сезон Фото: Збірна України зіграє в Лізі націй і в наступному сезоні (volleyballworld.com)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України у важкому п'ятисетовому поєдинку здолала команду Нідерландів на старті третього ігрового тижня волейбольної Ліги націй. Ця перемога гарантувала нашій команді виступ на турнірі і в майбутньому сезоні. Крім того, "синьо-жовті" боряться за вихід у плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Волейбол, Ліга націй, 9-й тур

Україна – Нідерланди – 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Як пройшла гра

Українці впевнено розпочали матч, вигравши перший сет з рахунком 25:21. Вони вдало використовували помилки суперника та демонстрували якісний прийом і атаку. Однак у другій і третій партіях ініціативу перехопили нідерландці. Завдяки точним передачам зв'язуючого Кемінка і надійній грі в захисті суперники двічі поспіль взяли верх з однаковим рахунком – 25:20.

У четвертому сеті тренерський штаб України провів важливі зміни: на майданчику з'явився Євген Кісілюк, а Василь Тупчій активізував гру в атаці. Саме цей дует став ключовим у камбеку – українці втримали перевагу й на характері дотисли партію з рахунком 26:24.

На тай-брейку "синьо-жовті" одразу повели в рахунку. Завдяки сильній подачі, впевненим діям на блоці й психологічній стійкості українці зуміли завершити гру на свою користь – 15:13.

Що означає перемога

Здобувши шосту звитягу у дев'яти матчах, збірна України гарантувала собі місце у Лізі націй на наступний сезон та піднялася на четверту сходинку турнірної таблиці поточного розіграшу. У її активі – 17 очок.

Ця перемога також зберігає шанси на вихід у плей-офф, куди потрапляють сім найкращих команд. Останні три матчі групового етапу українці проведуть проти Італії, Сербії та Канади.

Наступний матч – проти Італії відбудеться у четвер, 17 липня. Початок – о 17:30 за київським часом.

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