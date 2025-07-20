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Украина уступила Канаде и потеряла шансы на плей-офф волейбольной Лиги наций

Любляна, Воскресенье 20 июля 2025 16:32
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Украина уступила Канаде и потеряла шансы на плей-офф волейбольной Лиги наций Фото: Сборная Украины не смогла пробиться в восьмерку лучших в дебютном сезоне в ЛН (volleyballworld.com)
Автор: Андрей Костенко

20 июля мужская сборная Украины по волейболу проводила заключительный поединок основного этапа волейбольной Лиги наций. От результата игры с канадцами зависело, попадут ли "сине-желтые" в плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Волейбол, Лига наций, 12-й тур

Украина - Канада - 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Расклады перед игрой

Украина неудачно провела заключительную, третью игровую неделю турнира, матчи которой проходили в словенской Любляне. После победы над Нидерландами (3:2), случились поражения от Италии (2:3) и Сербии (0:3).

Поэтому судьба путевки в плей-офф решалась в последнем поединке против Канады. Нашу команду устраивала победа со счетом 3:0 или 3:1. Вариант с тай-брейком (3:2 или 2:3) оставлял шансы - здесь многое зависело от результатов встреч других команд. А вот поражение - 1:3 или 0:3 закрывало "сине-желтым" дверь в топ-8.

Детали поединка

После неудачного старта первого сета украинцы сократили отставание (выиграли четыре подачи подряд), но канадцы снова оторвались и выиграли партию - 25:21.

Во втором сете "сине-желтые" начали активно - три подряд выигранные подачи позволили им удерживать лидерство до самого конца. Несмотря на попытку канадцев перевести игру в "больше-меньше", украинцы довели сет до победы (27:25) и сравняли счет в матче.

Третья партия стала ключевой. Преимущество переходило из рук в руки: при счете 21:18 в пользу Украины казалось, что сет будет выигран. Однако Канада сумела перевести игру в нервную концовку и вырвать победу - 31:29.

В четвертом сете украинцы не смогли вернуть контроль над игрой. Несмотря на несколько попыток догнать соперника, Канада довела партию до победного завершения - 25:21.

Итог дебютного сезона

Поражение - 1:3 не позволило "сине-желтым" пробиться в число лучших уже в дебютном сезоне в престижном турнире.

Несмотря на это, "сине-желтые", выигравшие шесть матчей и в стольких же уступившие, не только гарантировали себе место в Лиге наций на следующий сезон, но и досрочно обеспечили финиш в топ-10.

Для дебютанта - результат почти идеальный. Но близость к плей-офф и итоговое непопадание все же оставили горький привкус.

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