Україна посилює оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям (фото)

Там розповіли, що на Придністровському напрямку нарощують інженерні фортифікації, а також розвивають рокадні дороги для покращення маневровості та логістики військ.

В ОК зазначили, що командувач угруповання військ "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк під час робочої поїздки в прикордоння з невизнаним Придністров'ям поспілкувався з командирами різних ланок, перевірив готовність підрозділів, їхнє забезпечення та стан оборонних рубежів - інженерної фортифікації та рокадних шляхів.

У оперативному командуванні зазначають, що планують створити ешелоновану систему захисту в цьому районі, яка дозволить оперативно реагувати на можливі провокації або загрози з боку Придністровського регіону.

"Одним з головних питань залишається суттєве посилення оборонних спроможностей нашого південно-західного кордону. Формування належних умов для поліпшення маневреності та логістичного забезпечення військ. Це дозволить побудувати ешелоновану систему захисту, яка дозволить оперативно реагувати на будь-які провокації чи явні прояви агресивних дій з боку самопроголошеного невизнаного сателіта РФ", - розповіли в ОК "Захід".

Там уточнили, що військовослужбовці на цьому напрямку активно взаємодіють з місцевими громадами та фермерськими господарствами. Вони контролюють, щоб аграрії могли безпечно проводити сезонні польові роботи, зважаючи на побудову в прикордонні системи інженерних загороджень, мінних полів та рубежів оборони наших військ.

Підрозділи Сил оборони також підтримують процес вдосконалення системи підготовки національного спротиву населення у районі.

Командувач угруповання військ "Захід" також зустрівся з представниками медичних установ регіону для перевірки готовності медичної інфраструктури регіону до допомоги військовим у разі потреби.

"Посилення оборонних рубежів прикордоння - це, насамперед, комплексна відповідь на потенційні ризики та спроможність швидко реагувати за будь-якої загрози", - зазначили в ОК "Захід".

І хоча сценарії розвитку подій тут можуть бути варіативними - досвід відсічі російської збройної агресії на північних та східних напрямах нашої держави показує, що треба бути готовими до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. Та адекватно і ефективно на них реагувати, підсумували в Командуванні.

Контекст Придністров'я у війні РФ проти України

Придністров'я є регіоном, який перебуває під владою самопроголошеної та невизнаної ПМР. Цей сепаратистський анклав утворився внаслідок збройного конфлікту початку 1990-х років, коли місцеві бойовики за прямої підтримки російських військ виступили проти Республіки Молдова.

Офіційний російський контингент там налічує близько 1500-1700 військових, а разом із місцевими збройними формуваннями ця цифра сягає 7-8 тисяч осіб.

Мапа: так звана "ПМР" безпосередньо межує з Одеською областю та трохи з Вінничиною (deepstatemap)

У контексті війни регіон виконує роль постійної загрози на південно-західному кордоні, змушуючи Україну тримати там частину військ для прикриття та запобігання провокаціям.