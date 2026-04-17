Буданов заявив, що Росія боїться за свій контингент у Придністров’ї

18:41 17.04.2026 Пт
Чи вірить глава ОП у взяття Придністров’я "без жодного пострілу"?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кирило Буданов (Getty Images)

Росія хоче посилити свій контингент у невизнаному Придністров’ї, оскільки боїться за нього. Водночас вона не може його наростити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю YouTube-каналу "Маленькая Страна".

Читайте також: Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"

Він розповів про дані, які свідчать, що російське командування не залишає планів щодо активізації діяльності у Придністров’ї.

"Я би це назвав війною страхів. Росіяни бояться за свій контингент, і хочуть вжити хоча б якість заходи, щоб його якось посилити, щоб він був у готовності якось реагувати, якщо з ним щось трапиться", - зазначив Буданов.

За словами Буданова, Україні відомо про ці плани і вона зобов’язана реагувати. Він назвав це "стандартним військовим підходом".

Крім того, глава ОП назвав російське військове угрупування у невизнаному Придністров’ї "надто слабким".

"Наростити вони (росіяни, - ред.) його не можуть, і більше за них бояться", - зауважив він.

Водночас Буданов висловив сумнів, що Придністров’я можна взяти під контроль "без жодного пострілу".

"Без жодного пострілу? Я, наприклад, в це не вірю. Якщо поставити питання, чи зможемо ми це зробити? Так, зможемо, з пострілами, але можемо. Проте я вважаю, що це - передчасне питання", - сказав він.

Загроза з Придністров'я

Придністров’я з обмеженим російським контингентом вже тривалий час залишається неконтрольованою Молдовою територією. Наприкінці грудня джерела РБК-Україна повідомили, що значно зріс ризик проникнення в Україну російських диверсійно-розвідувальних груп з території Придністров'я.

Такими діями Кремль може відволікати частину ресурсів України на протистояння загрозам з території "ПМР".

Згодом у Молдові спростували інформацію про активізацію російських сил у Придністров’ї, при цьому зазначивши, що там регулярно відбуваються різні дії, які підтримують напруженість у регіоні.

За інформацією посла України в Молдові, до складу так званого "Окремого угруповання російських військ" (ОГРВ), нині входить понад тисяча озброєних військових.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
