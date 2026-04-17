Буданов заявив, що Росія боїться за свій контингент у Придністров’ї

Росія хоче посилити свій контингент у невизнаному Придністров’ї, оскільки боїться за нього. Водночас вона не може його наростити.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю YouTube-каналу "Маленькая Страна".

Він розповів про дані, які свідчать, що російське командування не залишає планів щодо активізації діяльності у Придністров’ї.

"Я би це назвав війною страхів. Росіяни бояться за свій контингент, і хочуть вжити хоча б якість заходи, щоб його якось посилити, щоб він був у готовності якось реагувати, якщо з ним щось трапиться", - зазначив Буданов.

За словами Буданова, Україні відомо про ці плани і вона зобов’язана реагувати. Він назвав це "стандартним військовим підходом".

Крім того, глава ОП назвав російське військове угрупування у невизнаному Придністров’ї "надто слабким".

"Наростити вони (росіяни, - ред.) його не можуть, і більше за них бояться", - зауважив він.

Водночас Буданов висловив сумнів, що Придністров’я можна взяти під контроль "без жодного пострілу".

"Без жодного пострілу? Я, наприклад, в це не вірю. Якщо поставити питання, чи зможемо ми це зробити? Так, зможемо, з пострілами, але можемо. Проте я вважаю, що це - передчасне питання", - сказав він.

Загроза з Придністров'я

Придністров’я з обмеженим російським контингентом вже тривалий час залишається неконтрольованою Молдовою територією. Наприкінці грудня джерела РБК-Україна повідомили, що значно зріс ризик проникнення в Україну російських диверсійно-розвідувальних груп з території Придністров'я.

Такими діями Кремль може відволікати частину ресурсів України на протистояння загрозам з території "ПМР".