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Україна посилить НАТО. У Литві вимагають конкретики, а не заїжджених фраз щодо членства

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Вільнюс, Понеділок 24 квітня 2023 15:31
Україна посилить НАТО. У Литві вимагають конкретики, а не заїжджених фраз щодо членства Фото: президент Литви Гітанас Науседа (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У міру наближення літнього саміту НАТО у Вільнюсі необхідно знайти конкретні механізми, які б дозволили Україні швидко інтегруватися в простір Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи, якого цитує Delfi.

"Замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України до простору НАТО після закінчення війни", - сказав Науседа.

На його думку, також необхідно відмовитись від мислення, що майбутнє членство України в НАТО є так званим "тягарем для Альянсу".

"На цю мірку я завжди відповідаю дуже просто: ви ж не думаєте, що українська армія, яка пройшла хрещення на полі бою і має такий багатий досвід, як жодна інша армія європейської країни... Чи не стане це (членство України -ред.) посиленням НАТО? Моя відповідь - так. Це стало б посиленням НАТО", - заявив Науседа.

Своєю чергою він наголосив на важливості того, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі цього літа взяв участь і президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що на користь усіх нас, щоб президент Зеленський брав участь у наших дискусіях. Значна частина дискусій буде присвячена і безпосередньо пов'язана з Україною", - додав Науседа.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський, заявив, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що усі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу, але зараз слід забезпечити її перемогу.

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