Украина усилит НАТО. В Литве требуют конкретики, а не заезженных фраз о членстве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседи, которого цитирует Delfi.

"Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", - сказал Науседа.

По его мнению, также необходимо отказаться от мышления, что будущее членство Украины в НАТО является так называемым "бременем для Альянса".

"На эту мерку я всегда отвечаю очень просто: вы же не думаете, что украинская армия, прошедшая крещение на поле боя и имеющая такой богатый опыт, как ни одна другая армия европейской страны... Не станет ли это (членство Украины - ред.) усилением НАТО? Мой ответ - да. Это стало бы усилением НАТО", - заявил Науседа.

В свою очередь он отметил важность того, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе этим летом принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что в пользу всех нас, чтобы президент Зеленский принимал участие в наших дискуссиях. Значительная часть дискуссий будет посвящена и напрямую связана с Украиной", - добавил Науседа.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

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