Україна попросить у МВФ ще один транш за програмою екстреного фінансування

Сьогодні Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування. Це дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

Зазначено, що це розширення передбачає надання додаткової антикризової допомоги державам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, який був викликаний глобальною продовольчою кризою.

"За цією програмою Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні", - сказав голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Україна сподівається на якнайшвидший початок роботи над новою повноцінною програмою МВФ для держави. Країна готова до впровадження такої програми, незважаючи на невизначеності, спричинені війною.