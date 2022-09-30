Украина попросит у МВФ еще один транш по программе экстренного финансирования

Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования. Это позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

Отмечено, что это расширение предполагает предоставление дополнительной антикризисной помощи государствам, страдающим существенным дефицитом платежного баланса, который был вызван глобальным продовольственным кризисом.

"По этой программе Украина запросит у МВФ около 1,3 млрд долларов экстренного финансирования. После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре", - сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Украина надеется на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для государства. Страна готова к внедрению такой программы, несмотря на неопределенности, вызванные войной.