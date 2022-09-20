Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Сторони домовились про початок роботи місії фонду у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кабміну у Twitter .

За його словами, під час перемовин було обговорено питання нової програми співробітництва між Україною та МВФ.

"Домовилися про початок місії МВФ вже у жовтні", - написав Шмигаль за підсумками переговорів.

Також прем'єр зазначив, що подякував Георгієву за лідерство та підтримку у боротьбі з агресором.