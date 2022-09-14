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В МВФ анонсировали долгосрочную программу кредитования для Украины

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Вашингтон, Среда 14 сентября 2022 16:54
В МВФ анонсировали долгосрочную программу кредитования для Украины Фото: Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международный валютный фонд планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Ее создание начнут обсуждать в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Комментируя вчерашний разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, Георгиева отметила, что МВФ остается самым большим источников финансирования среди международных финансовых институций, но “потребности Украины возросли”.

"Мы (Георгиева и Зеленский - ред.) обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и то, как мы можем развивать программу, которая принесет большую пользу Украине. Это шаг вперед к полноценной программе Фонда. И мы договорились, что миссия Фонда установит контакт с экономической группой Украины в течение следующих недель", - рассказала она.

По словам Георгиевой, Зеленский в ходе переговоров с ней дал понять, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с МВФ в макроэкономике и денежно-кредитной политике.

Напомним, во вторник, 13 сентября, Зеленский по итогам переговоров с Георгиевой заявил, что МВФ планирует выделить Украине новый транш в размере 1,4 миллиарда долларов.

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