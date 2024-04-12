Україна попросила у партнерів ППО для Дністровської ГЕС, - Галущенко

Атака на Дністровську ГЕС

Нагадаємо, в ніч на 29 березня російська армія знову атакувала Україну з повітря. Ворог випустив по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Ворожа атака була націлена на об'єкти енергетики. Зокрема, росіяни атакували три ТЕС в Україні. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Про те, чому Росія атакувала Дністровську ГЕС можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.