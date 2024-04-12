RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина попросила у партнеров ПВО для Днестровской ГЭС, - Галущенко

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Украины консультируется с партнерами о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты Днестровской ГЭС.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На Конгрессе местных и региональных советов Галущенко сказал, что уже было несколько попыток атаковать этот объект. В связи с чем правительство начало переговоры с западными партнерами, чтобы предоставить ПВО для защиты Днестровской ГЭС.

"Если что-нибудь произойдет с этим объектом, это повлияет не только на Украину. Надеюсь, западные партнеры согласятся предоставить необходимые средства ПВО", - сказал министр.

 

Атака на Днестровскую ГЭС

Напомним, в ночь на 29 марта российская армия снова атаковала Украину с воздуха. Враг выпустил по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Вражеская атака была нацелена на объекты энергетики. В частности, россияне атаковали три ТЭС в Украине. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

О том, почему Россия атаковала Днестровскую ГЭС, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭСВойна России против УкраиныОккупанты