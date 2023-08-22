Україна попросила у Німеччини обладнання для розмінування територій на фронті, - Бербок

"Величезний пояс мін, встановлених російськими військовими на південному сході України, заважає українським солдатам (просуватися вперед під час контрнаступу, - ред.)", - сказала Бербок.

За її словами, українська влада попросила у Німеччини обладнання, "щоб дозволити своїм військам безпечно перетнути заміновану територію".

"Зараз ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити цей запит, не тільки як німці, але разом з іншими партнерами", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, йдеться в першу чергу про траси під лініями електропередач та полів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси.

Також, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, українські військові розкопують по п'ять мін на кожен квадратний метр, встановлених російськими військами для того, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.