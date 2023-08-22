Украина попросила у Германии оборудование для разминирования территорий на фронте, - Бербок

"Огромный пояс мин, установленных российскими военными на юго-востоке Украины, мешает украинским солдатам (продвигаться вперед во время контрнаступления - ред.)", - сказала Бербок.

По ее словам, украинские власти попросили у Германии оборудование, "чтобы позволить своим войскам безопасно пересечь заминированную территорию".

"Сейчас мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить этот запрос, не только немцы, но вместе с другими партнерами", - отметила глава МИД Германии.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что на сегодняшний день 174 тысячи квадратных километров территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.

Также, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, украинские военные раскапывают по пять мин на каждый квадратный метр, установленных российскими войсками для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.