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Україна попросила ЄС купити ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро

15:29 02.09.2026 Ср
2 хв
Запит уже "рухається у правильному напрямку"
aimg Валерія Абабіна
Україна попросила ЄС купити ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро Фото: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
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Запит України на закупівлю ракет для Patriot уже розглядають держави-члени ЄС. Ідеться про кілька мільярдів євро з кредиту на 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

Україна направила до Єврокомісії запит на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро - для закупівлі ракет PAC-3 до систем ППО Patriot. Про це під час брифінгу в Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на виплату. Він становить кілька мільярдів євро і має покрити витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високоефективні системи протиповітряної оборони PAC-3", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, держави-члени наразі розглядають запит України, і він "рухається у правильному напрямку".

Скільки вже виділили з кредиту

Президентка Єврокомісії нагадала, що кредит на підтримку України в розмірі 90 млрд євро уже працює. Із червня з нього виділили 8,5 млрд євро на безпілотники та ракети для України, і ці кошти також підуть на закупівлю винищувачів у європейської промисловості.

Власна протиракетна оборона

Окремо фон дер Ляєн розповіла, що ЄС разом з Україною працює над створенням власних антибалістичних ракетних систем - проєктом "Фрея". Його вона згадала поза контекстом кредитної виплати, як окремий напрям співпраці.

Нагадаємо, Україна потерпає від критичної нестачі ракет для комплексів Patriot, NASAMS та IRIS-T - у деяких підрозділах запаси майже вичерпані.

Раніше ЄС оголосив про перший транш кредиту на 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки: 30 млрд підуть на макрофінансову допомогу, ще 60 млрд - на оборону.

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