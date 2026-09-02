Украина попросила ЕС купить ракеты в Patriot из кредита на 90 млрд евро

Запрос Украины на закупку ракет для Patriot уже рассматривают государства-члены ЕС. Речь идет о нескольких миллиардах евро по кредиту на 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".

Украина направила в Еврокомиссию запрос на использование нескольких миллиардов евро по кредиту на общую сумму 90 млрд евро – для закупки ракет PAC-3 в системы ПВО Patriot. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Он составляет несколько миллиардов евро и должен покрыть расходы по противовоздушной обороне Украины, включая высокоэффективные системы противовоздушной обороны PAC-3", - сказала она.

По словам фон дер Ляен, государства-члены рассматривают запрос Украины, и он "движется в правильном направлении".

Сколько уже выделили по кредиту

Президент Еврокомиссии напомнила, что кредит в поддержку Украины в размере 90 млрд евро уже работает. С июня из него было выделено 8,5 млрд евро на беспилотники и ракеты для Украины, и эти средства также пойдут на закупку истребителей в европейской промышленности.

Собственная противоракетная оборона

Отдельно фон дер Ляен рассказала, что ЕС вместе с Украиной работает над созданием собственных антибаллистических ракетных систем – проектом "Фрея". Его она вспомнила вне контекста кредитной выплаты как отдельное направление сотрудничества.