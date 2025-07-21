Україна покриває майже половину потреб фронту та виготовляє 95% дронів, - Умєров

"За останні два роки ми інвестували понад 20 мільярдів доларів у власну оборонну промисловість. Сьогодні майже 40% потреб передової покриваються внутрішньо, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виготовляються в Україні", - заявив він.

Він додав, що завдяки данській моделі союзники України можуть прямо інвестувати в українські оборонні підприємства. Загалом було залучено більше чотирьох мільярдів доларів.

"Разом із нашими союзниками ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів. Багато інших тривають і незабаром дадуть результати". - зауважив він.