Украина покрывает почти половину потребностей фронта и производит 95% дронов, - Умеров

Сегодня Украина самостоятельно покрывает 40% потребностей передовой. В частности почти все дроны, которые используются на фронте, являются отечественными.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Рустем Умеров во время заседания в формате "Рамштайн".
"За последние два года мы инвестировали более 20 миллиардов долларов в собственную оборонную промышленность. Сегодня почти40% потребностей передовой покрываются внутренне, а 95% дронов, используемых на фронте, изготавливаются в Украине", - заявил он.
Он добавил, что благодаря датской модели союзники Украины могут напрямую инвестировать в украинские оборонные предприятия. Всего было привлечено более четырех миллиардов долларов.
"Вместе с нашими союзниками мы уже реализовали более 20 совместных проектов. Многие другие продолжаются и вскоре дадут результаты". - отметил он.
Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины "Рамштайн", объединяет страны, которые совместно работают над предоставлением военной помощи Украине для противостояния российскому вторжению. Первое заседание группы состоялось 26 апреля 2022-го.
В рамках инициативы было принято много решений, которые способствовали укреплению украинской обороны - в частности, Киев получил системы HIMARS, зенитные комплексы Patriot, танки Leopard 2 и тому подобное.
Как недавно отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, 21 июля состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн".
Во время сегодняшнего заседания глава Минобороны Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и необходимые боеприпасы.
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