Украина покрывает почти половину потребностей фронта и производит 95% дронов, - Умеров

"За последние два года мы инвестировали более 20 миллиардов долларов в собственную оборонную промышленность. Сегодня почти40% потребностей передовой покрываются внутренне, а 95% дронов, используемых на фронте, изготавливаются в Украине", - заявил он.

Он добавил, что благодаря датской модели союзники Украины могут напрямую инвестировать в украинские оборонные предприятия. Всего было привлечено более четырех миллиардов долларов.

"Вместе с нашими союзниками мы уже реализовали более 20 совместных проектов. Многие другие продолжаются и вскоре дадут результаты". - отметил он.