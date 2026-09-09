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У Києві "приліт" у 22-поверховий будинок, є постраждалі

08:34 09.09.2026 Ср
2 хв
Столицю атакував реактивний дрон
aimg Олена Чупровська
У Києві "приліт" у 22-поверховий будинок, є постраждалі Фото: наслідки атаки на Київ (Валерія Поліщук, РБК-Україна)
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У Києві вранці "Шахед" влучив у багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка та Повітряні Сили ЗСУ.

"У Дарницькому районі влучання БпЛА в 16-поверховий будинок", - сказав Кличко.

Також мер зазначив, що екстрені служби прямують на місце події. Про постраждалих наразі не відомо.

До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про атаку реактивного безпілотника на столицю.

"Київ. Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!" - закликали у ПС.

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Кличко додав, що "приліт" стався у 24-поверховий будинок.

"У Дарницькому районі влучання БпЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 09:08

Кличко додав, що унаслідок атаки четверо людей постраждало.

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За даними Нацполіції, унаслідок атаки постраждало 6 людей, серед них вагітна жінка.

"Ворожий БпЛА влучив у 22-поверховий будинок на рівні 12 поверху", - додають правоохоронці.

Нагадаємо, уночі та вранці 9 вересня росіяни атакували одразу шість районів Київщини - у Білій Церкві через удар дрона спалахнула пожежа на харчовому підприємстві.

Рятувальники ДСНС гасили вогонь цілу ніч, а роботи ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Тим часом Німеччина погодилась терміново передати Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем ППО Patriot зі складів Бундесверу.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час засідання "Рамштайну", додавши, що Київ має отримати ракети ще до початку зими.

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