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Украина показала ракету РК-19, которая будет сбивать авиацию: какие ракеты заменит

08:41 09.09.2026 Ср
2 мин
Что известно о новой украинской зенитной ракете РК-19 для комплекса "Оса-АКМ"?
aimg Лев Шевченко
Украина показала ракету РК-19, которая будет сбивать авиацию: какие ракеты заменит Фото: "Оса-АКМ" (Воздушные силы ВСУ)
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Зенитная ракета РК-19, которую "УкрОборонПром" показал на выставке MSPO в Польше, предназначена для использования в составе комплекса "Оса-АКМ" – для замены советских ракет серии 9М33, запасы которых в ВСУ иссякают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Характеристики ракеты РК-19

Ракету впервые представили в видеопоздравлении Президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня оружейника в апреле 2026 года.

Дальность перехвата целей составляет до 10 километров, а максимальная высота поражения – до 5 километров. Максимальная скорость полета составляет 600 метров в секунду.

Украина показала ракету РК-19, которая будет сбивать авиацию: какие ракеты заменит

Фото: РК-19 на выставке MSPO ("Милитарный")

Как и советские аналоги, РК-19 использует радиокомандную систему наведения. Масса пускового контейнера вместе с ракетой составляет 163 килограмма, а его габариты – 3255×320×303 мм. Масса боевой части ракеты составляет 14,3 кг.

Украина показала ракету РК-19, которая будет сбивать авиацию: какие ракеты заменит

Фото: ЖК-19 на выставке MSPO ("Милитарный")

Чем вооружены расчеты "Оса-АКМ" сейчас

"Оса-АКМ" – всепогодный советский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия войск и важных объектов от авиации и крылатых ракет. Именно эта модификация составляет основу парка ЗРК этого типа, находящихся на вооружении украинских военных.

Самоходная пусковая установка ЗРК в полном боевом снаряжении оснащена шестью управляемыми зенитными ракетами 9М33М3. Ракета 9М33М3 имеет массу 126,3 кг, из которых 15 кг приходится на боевую часть. Ее длина составляет 3158 мм, диаметр корпуса – 206 мм, а размах крыльев – 650 мм. Наводка осуществляется с помощью радиокомандной системы.

Максимальная скорость полета ракеты достигает 500 м/с. Дальность обнаружения цели составляет до 45 км. Зона поражения по дальности – от 1500 до 10 000 м, по высоте – от 25 до 5000 м, а по курсовому параметру – ±6000 м. Ракета способна поражать цели, движущиеся со скоростью до 500 м/с, и маневрируют с перегрузкой до 8 один.

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Дефицит боеприпасов для противовоздушной обороны в этом году носит системный характер: в августе президент заявил, что поставки ракет для ПВО сократились втрое по сравнению с 2025 годом, и речь идет не только о летнем периоде, но и обо всех предыдущих месяцах.

На фоне нехватки штатных боеприпасов украинские разработчики также ищут альтернативные решения по противодействию воздушным угрозам. Так, участники платформы Brave1 недавно показали технологию перехвата российских ракет-дронов "Бандероль", которая существенно дешевле самой ракеты противника.

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