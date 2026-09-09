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"Українська бронетехніка" показала нові бронеавтомобілі: що можуть "Сайгак-1" і "Варта-3"

08:09 09.09.2026 Ср
2 хв
Чим новинки відрізняються від попередників і які завдання виконуватимуть на фронті?
aimg Лев Шевченко
"Українська бронетехніка" показала нові бронеавтомобілі: що можуть "Сайгак-1" і "Варта-3"
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На виставці MSPO-2026 у Польщі компанія "Українська бронетехніка" представила два нові бронеавтомобілі - легкоброньований "Сайгак-1" та машину класу MRAP "Варта-3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Українська бронетехніка".

"Сайгак-1": броньований пікап для щоденних завдань

Бронеавтомобіль призначений для безпечного та оперативного перевезення особового складу під час бойових дій, спецоперацій, навчань і патрулювання, а також може використовуватися для ліквідації наслідків стихійних лих і техногенних аварій. Корпус має балістичний захист ПЗСА 3 та протимінний захист рівня 1 за STANAG 4569.

&quot;Українська бронетехніка&quot; показала нові бронеавтомобілі: що можуть &quot;Сайгак-1&quot; і &quot;Варта-3&quot;

Фото: "Сайгак-1" ("Українська бронетехніка")

Повнопривідне шасі та дизельний двигун потужністю 240 к.с. забезпечують максимальну швидкість до 140 км/год і запас ходу до 600 км при 80-літровому паливному баку.

Екіпаж - 2 особи, ще 3 місця відведено для десанту. Машину оснастили передньою й задньою камерами, автоматичною системою пожежогасіння та колесами RunFlat, а також кондиціонером і обігрівом.

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"Варта-3": MRAP з посиленим протимінним захистом

Новинка є вдосконаленою версією "Варти-2" і побудована на німецькому шасі Mercedes-Benz Unimog. Корпус має балістичний захист ПЗСА 6 та протимінний захист рівня 3a/3b за STANAG 4569.

Повний привід 4×4, автоматична коробка передач і дизельний двигун потужністю 326 к.с. з крутним моментом 1400 Нм забезпечують прохідність при повній масі до 14 800 кг; максимальна швидкість - до 100 км/год.

&quot;Українська бронетехніка&quot; показала нові бронеавтомобілі: що можуть &quot;Сайгак-1&quot; і &quot;Варта-3&quot;

Фото: "Варта-3" ("Українська бронетехніка")

Екіпаж машини - 2 особи, десант - 8 осіб. Для захисту особового складу передбачені протимінні сидіння, системи зв'язку й навігації, відеоспостереження, автоматичне пожежогасіння, кондиціювання, обігрів та ФВУ. Для бойових завдань "Варту-3" можна оснастити поворотною платформою під кулемет або дистанційно керованим бойовим модулем.

Генеральний директор компанії Владислав Бельбас зазначив, що презентація новинок на MSPO у Польщі вже стала для компанії традицією. За його словами, "Варта-3" створена на новому шасі, що дозволило здешевити машину й покращити її ходові характеристики, а "Сайгак-1" має замінити звичайний щоденний транспорт військових на більш захищений варіант.

Раніше РБК-Україна розповідало, що бронемашини "Варта" та медичний "Новатор" "Української бронетехніки" пройшли перевірку в найгарячіших точках фронту - їхні бронекапсули витримували влучання дронів-камікадзе та вогонь великокаліберних кулеметів, захищаючи екіпажі.

Того ж дня, коли компанія показала "Сайгак-1" і "Варту-3", на MSPO-2026 відзначилися й інші українські виробники: "Укроборонпром" уперше продемонстрував пускову установку зенітної ракети "Коралл", змонтовану на шасі чеського вантажівки Tatra.

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