Перехоплення дешевше за ракету: у Brave1 показали, як збивають "Бандеролі"

Українські розробники вже мають технологію, здатну знищувати російські ракети-дрони "Бандероль". Один із засобів, створений учасником Brave1, суттєво дешевший за саму "Бандероль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1 .

Україна вже має засоби проти "Бандеролей"

У Brave1 повідомили, що один із засобів від учасника оборонного кластера вже знищує російські "Бандеролі". При цьому вартість такого перехоплення суттєво нижча за вартість самої ракети-дрона.

У відомстві не уточнили назву розробника, характеристики засобу та конкретну вартість його застосування.

Водночас там зазначили, що наразі існує вже декілька українських продуктів, здатних протидіяти "Бандеролям". Їх планують розвивати та масштабувати для захисту українських міст.

Що таке російська "Бандероль"

"Бандероль" (S8000) - російський реактивний баражуючий боєприпас, який ГУР МОУ також називає крилатою ракетою. Це гібрид дрона та ракети, розроблений російським АТ "Кронштадт".

Зазвичай боєприпас запускають із російського БпЛА "Оріон". Водночас у Росії шукають можливість диверсифікувати способи його застосування, зокрема йдеться про потенційний запуск із наземних платформ.

Максимальна швидкість становить до 650 км/год, дальність польоту - 500 км.