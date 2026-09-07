Перехоплення дешевше за ракету: у Brave1 показали, як збивають "Бандеролі"
Українські розробники вже мають технологію, здатну знищувати російські ракети-дрони "Бандероль". Один із засобів, створений учасником Brave1, суттєво дешевший за саму "Бандероль".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1.
Україна вже має засоби проти "Бандеролей"
У Brave1 повідомили, що один із засобів від учасника оборонного кластера вже знищує російські "Бандеролі". При цьому вартість такого перехоплення суттєво нижча за вартість самої ракети-дрона.
У відомстві не уточнили назву розробника, характеристики засобу та конкретну вартість його застосування.
Водночас там зазначили, що наразі існує вже декілька українських продуктів, здатних протидіяти "Бандеролям". Їх планують розвивати та масштабувати для захисту українських міст.
Що таке російська "Бандероль"
"Бандероль" (S8000) - російський реактивний баражуючий боєприпас, який ГУР МОУ також називає крилатою ракетою. Це гібрид дрона та ракети, розроблений російським АТ "Кронштадт".
Зазвичай боєприпас запускають із російського БпЛА "Оріон". Водночас у Росії шукають можливість диверсифікувати способи його застосування, зокрема йдеться про потенційний запуск із наземних платформ.
Максимальна швидкість становить до 650 км/год, дальність польоту - 500 км.
У червні 2026 року росіяни вперше застосували "Бандероль" проти Києва, після чого його використання проти України почастішало. Через реактивний двигун боєприпас може розвивати швидкість близько 600 км/год, а перед ударом знижуватися до висоти близько 200 метрів.
Водночас "Бандероль" не є невразливою для української ППО. Ця дрон-ракета відповідає по профілю прольоту крилатій ракеті чи реактивному дрону. Однак це навантажує протиповітряну оборону в класі повітряних ракет, зазначав у коментарі РБК-Україна авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.