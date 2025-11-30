Україна похвалила Навроцького за "гарне рішення" щодо Орбана

Нагадаємо, що 28 листопада Орбан прибув до Москви та зустрівся з російським диктатором Путіним. Ще під час зустрічі угорський прем'єр заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо України. А Путін, своєю чергою, не виключив, що переговори Росії та США призведуть до проведення "мирного саміту" в угорському Будапешті.

Пізніше угорський прем'єр зробив чергову антиукраїнську та антиєвропейську заяву. Зокрема, друг Путіна заявив, що завершити війну можливо лише через повернення України до статусу "буферної держави". Також він звинуватив європейських лідерів у нібито прагненні продовжувати конфлікт заради фінансової вигоди.

Після цієї скандальної заяви та з огляду на візит Орбана до лігвища Путіна, президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати зустріч з прем’єр-міністром Угорщини. Відвідування Навроцьким Угорщини обмежиться самітом президентом в Естергомі.