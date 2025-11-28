Путін зробив заяву про можливий "мирний саміт" у Будапешті

Російський диктатор Володимир Путін не виключив, що переговори РФ та США призведуть до проведення "мирного саміту" в угорській столиці - Будапешті.

Як передає РБК-Україна , про це голова Кремля заявив під час зустрічі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

"Якщо в ході наших переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я буду цьому дуже радий і хочу вам подякувати за готовність сприяти", - сказав Путін.

Диктатор подякував угорському лідеру за готовність надати столицю своєї країни як дипломатичний майданчик.

Візит Орбана у Москву

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 листопада, угорська делегація на чолі з прем'єром Віктором Орбаном прибула до Кремля для проведення переговорів із Путіним. Разом із Орбаном до Москви приїхав голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Перед зустріччю з очільником Кремля Орбан заявив, що головна мета його візиту - забезпечити енергетичну безпеку Угорщини.

Під час зустрічі прем'єр одразу підняв тему України та поскаржився на "наслідки війни для Угорщини".

Він заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо України.

Що відомо про зустріч Путіна та Трампа, яка зірвалась

Нагадаємо, після телефонної розмови 16 жовтня президент США Дональд Трамп і Володимир Путін розглядали можливість особистої зустрічі в Угорщині, яку публічно підтримав прем’єр Віктор Орбан. Будапешт навіть почав підготовку до саміту.

Однак уже за кілька днів у США заявили, що процес призупинено через недостатню готовність сторін.

22 жовтня Трамп остаточно скасував зустріч, пояснивши, що вона має сенс лише за наявності реальних шансів на мирну угоду. Путін натомість сказав, що розмову лише перенесено.