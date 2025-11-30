Украина похвалила Навроцкого за "хорошее решение" по Орбану

Напомним, что 28 ноября Орбан прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Путиным. Еще во время встречи венгерский премьер заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. А Путин, в свою очередь, не исключил, что переговоры России и США приведут к проведению "мирного саммита" в венгерском Будапеште.

Позже венгерский премьер сделал очередное антиукраинское и антиевропейское заявление. В частности, друг Путина заявил, что завершить войну возможно только через возвращение Украины к статусу "буферного государства". Также он обвинил европейских лидеров в якобы стремлении продолжать конфликт ради финансовой выгоды.

После этого скандального заявления и учитывая визит Орбана в логово Путина, президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить встречу с премьер-министром Венгрии. Посещение Навроцким Венгрии ограничится саммитом президентом в Эстергоме.