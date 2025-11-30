Україна похвалила Навроцького за "гарне рішення" щодо Орбана

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Це справді гарне рішення. Це демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польща", - написав міністр.

Сибіга зазначив, що Варшава прийняла "справді гарне рішення". Це дуже добре демонструє принципову позицію Польщі в тій ситуації, яка зараз склалася.

Нагадаємо, що 28 листопада Орбан прибув до Москви та зустрівся з російським диктатором Путіним. Ще під час зустрічі угорський прем'єр заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо України. А Путін, своєю чергою, не виключив, що переговори Росії та США призведуть до проведення "мирного саміту" в угорському Будапешті.

Пізніше угорський прем'єр зробив чергову антиукраїнську та антиєвропейську заяву. Зокрема, друг Путіна заявив, що завершити війну можливо лише через повернення України до статусу "буферної держави". Також він звинуватив європейських лідерів у нібито прагненні продовжувати конфлікт заради фінансової вигоди.

Після цієї скандальної заяви та з огляду на візит Орбана до лігвища Путіна, президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати зустріч з прем’єр-міністром Угорщини. Відвідування Навроцьким Угорщини обмежиться самітом президентом в Естергомі.