ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна похвалила Навроцького за "гарне рішення" щодо Орбана

Україна, Неділя 30 листопада 2025 17:42
UA EN RU
Україна похвалила Навроцького за "гарне рішення" щодо Орбана Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Україні привітали рішення президента Польщі Кароля Навроцького скасувати зустріч з другом російського диктатора Володимира Путіна - угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Сибіга зазначив, що Варшава прийняла "справді гарне рішення". Це дуже добре демонструє принципову позицію Польщі в тій ситуації, яка зараз склалася.

"Це справді гарне рішення. Це демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польща", - написав міністр.

Нагадаємо, що 28 листопада Орбан прибув до Москви та зустрівся з російським диктатором Путіним. Ще під час зустрічі угорський прем'єр заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо України. А Путін, своєю чергою, не виключив, що переговори Росії та США призведуть до проведення "мирного саміту" в угорському Будапешті.

Пізніше угорський прем'єр зробив чергову антиукраїнську та антиєвропейську заяву. Зокрема, друг Путіна заявив, що завершити війну можливо лише через повернення України до статусу "буферної держави". Також він звинуватив європейських лідерів у нібито прагненні продовжувати конфлікт заради фінансової вигоди.

Після цієї скандальної заяви та з огляду на візит Орбана до лігвища Путіна, президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати зустріч з прем’єр-міністром Угорщини. Відвідування Навроцьким Угорщини обмежиться самітом президентом в Естергомі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Польща Угорщина Віктор Орбан Кароль Навроцький Андрій Сибіга
Новини
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву