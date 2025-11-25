Україна погодилася з мирним планом США, але є "незначні деталі", - CBS News

Телеканал з посиланням на американського чиновника розповів, що уряд України "погодився на мирну угоду", посередником у якій виступила адміністрація президента США Дональда Трампа.

"Українці погодилися на мирну угоду. Є деякі дрібні деталі, які потрібно узгодити, але вони погодилися на мирну угоду", - зазначив він.

Крім того, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що було досягнуто загальної згоди щодо пропозиції, деталі якої ще мають бути опрацьовані.

Він також висловив сподівання на те, що президент України Володимир Зеленський зможе відвідати Вашингтон до кінця листопада, щоб остаточно узгодити угоду.