ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна поділиться на дві частини. Синоптик здивувала прогнозом на завтра

Україна, Середа 20 листопада 2024 12:18
UA EN RU
Україна поділиться на дві частини. Синоптик здивувала прогнозом на завтра Фото: синоптик здивувала прогнозом на 21 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сильно відрізнятиметься 21 листопада. Десь буде ще тепло, а в якісь області прийде різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра через проходження атмосферного фронту в Україні очікується ускладнення погодних умов. Пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди сильні опади, рвучкий, до штормового, вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, перша ожеледиця", - розповіла вона.

За словами синоптика, територія України поділиться на частину з високою температурою та частину, де очікується серйозне похолодання.

"Проте там, де завтра ще буде тепло, вже з 22 листопада також почне холоднішати", - зазначила Діденко.

Україна поділиться на дві частини. Синоптик здивувала прогнозом на завтра

Територія України розділиться на дві частини – теплу та холодну 21 листопада (facebook.com/tala.didenko)

Погода у Києві

У Києві 21 листопада очікується складна погода - дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, ввечері ожеледиця.

Погода в Україні

Про те, що в Україні похолодає, синоптики попереджали ще задовго до самого похолодання. Повідомлялося, що різкий спад температури очікується з 21 листопада.

Таку погоду синоптики називають традиційною для листопада. Як раніше прогнозували в "Укргідрометцентрі", погода в листопаді 2024 в Україні буде холоднішою на 5-7 градусів.

Зокрема, середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область