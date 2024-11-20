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Украина разделится на две части. Синоптик удивила прогнозом на завтра

Украина, Среда 20 ноября 2024 12:18
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Украина разделится на две части. Синоптик удивила прогнозом на завтра Фото: синоптик удивила прогнозом на 21 ноября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине будет сильно отличаться 21 ноября. Где-то будет еще тепло, а в какие-то области придет резкое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра из-за прохождения атмосферного фронта в Украине ожидается осложнение погодных условий. Пройдут дожди с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, порывистый, к штормовому, ветер, налипание мокрого снега, гололедица, первая гололедица", - рассказала она.

По словам синоптика, территория Украины поделится на часть с высокой температурой и часть, где ожидается серьезное похолодание.

"Однако там, где завтра еще будет тепло, уже с 22 ноября также начнет холодать", - отметила Диденко.

Украина разделится на две части. Синоптик удивила прогнозом на завтра

Территория Украины разделится на две части - теплую и холодную 21 ноября (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Киеве

В Киеве 21 ноября ожидается сложная погода - дождь с переходом в мокрый снег, похолодание, возможно налипание мокрого снега, порывистый ветер, вечером гололедица.

Погода в Украине

О том, что в Украине похолодает, синоптики предупреждали еще задолго самого похолодания. Сообщалось, что резкий спад температуры ожидается, начиная с 21 ноября.

Такую погоду синоптики называют традиционной для ноября. Как ранее прогнозировали в "Укргидрометцентре", погода в ноябре 2024 в Украине будет холоднее на 5-7 градусов.

В частности, средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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