Україна подала позов про націоналізацію майна Міноборони Білорусі

Що саме хоче націоналізувати Україна

За її словами, Міністерство юстиції України подало два нові позови до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції у вигляді стягнення активів. Мова йде про:

Групу компаній "Волга-Дніпро" (РФ);

Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Загалом Україна може націоналізувати 6 авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан" у російської компанії. Також планується націоналізувати 1 авіаційний двигун і повітряний стартер, які належать Міноборони Білорусі.

Деталі позову до компанії "Волга-Дніпро"

Богатих пояснила, що це одна з найбільших логістичних компаній РФ у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу. Саме тому позов проти цієї компанії надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації.

"Бо в Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це - сотні мільйонів доларів", - написала директор департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України.

На початку червня прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявляв, що уряд Канади передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії.

Конфіскація активів в Україні

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Також нещодавно Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Ворони Дмитра Михайловича. Він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області.