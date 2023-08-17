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Україна подала позов про націоналізацію майна Міноборони Білорусі

Фото: Ан-124 "Руслан" (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Україна планує націоналізувати майно Міністерства оборони Білорусі та російської вантажної компанії "Волга-Дніпро". Позови вже було подано до Вищого антикорупційного суду.

Про це заявила директор департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих, повідомляє РБК-Україна.

Що саме хоче націоналізувати Україна

За її словами, Міністерство юстиції України подало два нові позови до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції у вигляді стягнення активів. Мова йде про:

  • Групу компаній "Волга-Дніпро" (РФ);
  • Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Загалом Україна може націоналізувати 6 авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан" у російської компанії. Також планується націоналізувати 1 авіаційний двигун і повітряний стартер, які належать Міноборони Білорусі.

Деталі позову до компанії "Волга-Дніпро"

Богатих пояснила, що це одна з найбільших логістичних компаній РФ у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу. Саме тому позов проти цієї компанії надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації.

"Бо в Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це - сотні мільйонів доларів", - написала директор департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України.

На початку червня прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявляв, що уряд Канади передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії.

Конфіскація активів в Україні

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Також нещодавно Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Ворони Дмитра Михайловича. Він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області.

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