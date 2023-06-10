Канада передасть конфіскований у Росії АН-124 Україні
Уряд Канади передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже почався.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із президентом Володимиром Зеленським у Києві.
"Минулої весни російський "Антонов" приземлився в аеропорту Пірсон, у Торонто. Щойно він приземлився - ми негайно його затримали", - розповів він.
Канадський прем'єр повідомив, що Оттава конфіскувала літак для передачі Україні.
"Сьогодні, завдяки законодавству, яке ухвалили, ми конфіскуємо цей літак, який був у власності Росії, і розпочинаємо процес передачі у власність України, щоб він більше не використовувався Росією", - наголосив Трюдо.
Конфіскований літак
Літак АН-124 підсанкційної російської компанії "Волга-Дніпро" прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну. Однак він не зміг покинути Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту.
Відтоді АН-124 стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч доларів за простій.
Прем'єр Канади з візитом у Києві
Сьогодні Трюдо прибув із не анонсованим візитом до Києва. Разом із ним приїхала і віце-прем'єр-міністр Христя Фріланд.
Трюдо розпочав свій візит до української столиці з покладання вінків до Стіни пам'яті загиблих за Україну.
Крім цього він уже встиг зустрітися з Володимиром Зеленським.
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