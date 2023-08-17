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Украина подала иск о национализации имущества Минобороны Беларуси

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Украина, Четверг 17 августа 2023 16:48
Украина подала иск о национализации имущества Минобороны Беларуси Фото: Ан-124 "Руслан" (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина планирует национализировать имущество Министерства обороны Беларуси и российской грузовой компании "Волга-Днепр". Иски уже были поданы в Высший антикоррупционный суд.

Об этом заявила директор департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых, сообщает РБК-Украина.

Что именно хочет национализировать Украину

По ее словам, Министерство юстиции Украины подало два новых иска в Высший антикоррупционный суд о применении санкции в виде взыскания активов. Речь идет о:

  • Группу компаний "Волга-Днепр" (РФ);
  • Министерства обороны Республики Беларусь.

В целом Украина может национализировать 6 авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан" у российской компании. Также планируется национализировать 1 авиационный двигатель и воздушный стартер, которые принадлежат Минобороны Беларуси.

Детали иска к компании "Волга-Днепр"

Богатых пояснила, что это одна из крупнейших логистических компаний РФ в сфере транспортных авиаперевозок, имеет предприятия и активы во многих странах мира. Именно поэтому иск против этой компании сверхважен еще и с точки зрения международной конфискации.

"Потому что в Канаде аналогичная процедура начата в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же компании и сейчас арестован Канадой и должен быть конфискован в пользу Украины. Еще несколько самолетов этой компании "заморожены" Германией. Это - сотни миллионов долларов", - написала директор департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины.

В начале июня премьер-министр Джастин Трюдо заявлял, что правительство Канады передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный у России.

Конфискация активов в Украине

Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Также недавно Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов у Вороны Дмитрия Михайловича. Он является "сенатором" РФ от оккупированной части Запорожской области.

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