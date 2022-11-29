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Україна подала кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна подала кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки, яка має відбутися у 2030 році.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Для мене честь представляти українську кандидатуру на проведення Всесвітньої виставки у 2030 році. Представлятиме Одесу, а отже, і весь Чорноморський регіон", - зазначив президент України.

За його словами, цього року Україна стала світовим прикладом сміливості. І мільярди людей на всіх континентах побачили, що означає українська незламність і чому російський терор не досягне своєї мети. І побачать, як Україна стане взірцем відновлення.

"Вже зараз ми залучаємо десятки країн-партнерів для відновлення України. Загальний обсяг робіт – понад трильйон доларів. Вже зараз ми створюємо спеціальну систему шефства. Система, яка дозволить передовим країнам та компаніям з усього світу взяти шефство над відновленням українських областей, міст, галузей та підприємств", - заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що у 2030 році, коли українське відновлення вже продемонструє значну частину запланованих результатів, саме в Україні можна буде побачити, на що здатне людство, коли всі народи співпрацюють заради миру та безпеки, розвитку та зручнішого майбутнього для всіх людей.

Раніше ми писали, що із портів Великої Одеси вийшли ще сім суден у рамках "зернового коридору". Вони експортують 248 тисяч тонн української агропродукції для Азії та Європи.

Також повідомлялося, що в Одесі відкриють близько 150 пунктів обігріву, які отримали назву "Пункти незламності".

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ОдесаВолодимир Зеленський