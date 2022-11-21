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В Одесі відкриють близько 150 пунктів обігріву

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Одеса, Понеділок 21 листопада 2022 20:25
В Одесі відкриють близько 150 пунктів обігріву Фото: в Одесі відкриють близько 150 пунктів обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Одесі відкриють близько 150 пунктів обігріву, які отримали назву "Пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.

Повідомляється, що ці приміщення будуть обладнані опалювальними приладами, генераторами, місцями для приготування їжі, кімнатами матері та дитини.

"У Пунктах незламності буде все необхідне для того, щоб задовольнити першочергові потреби – вода, аптечки, ковдри та інше. Такі пункти, зокрема, облаштовуються у сімдесят чотирьох навчальних закладах міста", - йдеться у повідомленні міськради.

Раніше ми писали, що у звільненому Херсоні 18 листопада запрацювали мобільні пункти обігріву, які назвали "Пункти незламності".

Також повідомлялося, що кабінет міністрів України скасував ввізне мито та податок на додану вартість на генератори, обігрівачі та акумулятори.

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