В Одесі відкриють близько 150 пунктів обігріву, які отримали назву "Пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.

"У Пунктах незламності буде все необхідне для того, щоб задовольнити першочергові потреби – вода, аптечки, ковдри та інше. Такі пункти, зокрема, облаштовуються у сімдесят чотирьох навчальних закладах міста", - йдеться у повідомленні міськради.

Повідомляється, що ці приміщення будуть обладнані опалювальними приладами, генераторами, місцями для приготування їжі, кімнатами матері та дитини.

Раніше ми писали, що у звільненому Херсоні 18 листопада запрацювали мобільні пункти обігріву, які назвали "Пункти незламності".

Також повідомлялося, що кабінет міністрів України скасував ввізне мито та податок на додану вартість на генератори, обігрівачі та акумулятори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.