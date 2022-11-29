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Украина подала кандидатуру Одессы для проведения Всемирной выставки в 2030 году

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина подала кандидатуру Одессы для проведения Всемирной выставки, которая должна пройти в 2030 году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Для меня честь представлять украинскую кандидатуру на проведение Всемирной выставки в 2030 году. Представлять Одессу, а значит, и весь Черноморский регион", - отметил президент Украины.

По его словам, в этом году Украина стала мировым примером смелости. И миллиарды людей на всех континентах увидели, что означает украинская несокрушимость и почему российский террор не достигнет своей цели. И увидят, как Украина станет образцом восстановления.

"Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров для восстановления Украины. Общий объем работ – более триллиона долларов. Уже сейчас мы создаем специальную систему шефства. Система, которая позволит передовым странам и компаниям со всего мира взять шефство над восстановлением украинских областей, городов, отраслей и предприятий", - заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что в 2030 году, когда украинское восстановление уже продемонстрирует значительную часть запланированных результатов, именно в Украине можно будет увидеть, на что способно человечество, когда все народы сотрудничают ради мира и безопасности, развития и более удобного будущего для всех людей.

Ранее мы писали, что из портов Большой Одессы вышли еще семь судов в рамках "зернового коридора". Они экспортируют 248 тысяч тонн украинской агропродукции для Азии и Европы.

Также сообщалось, что в Одессе откроют около 150 пунктов обогрева, которые получили название "Пункты несокрушимости".

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ОдессаВладимир Зеленский