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З одеських портів вийшли ще сім суден з зерном для Азії та Європи

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Неділя 27 листопада 2022 17:15
З одеських портів вийшли ще сім суден з зерном для Азії та Європи Фото: з одеських портів вийшли ще сім суден з зерном для Азії та Європи (t.me/miUkraune)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З портів Великої Одеси вийшли ще сім суден у рамках "зернового коридору". Вони експортують 248 тисяч тонн української агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Зазначається, що зараз в українських портах перебувають 19 суден. На них завантажують 740 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухається чотири судна під завантаження 105 тисяч тонн агропродукції.

Загалом з початку дії "зернової ініціативи" з українських портів вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Україна безкоштовно відправить пшеницю та кукурудзу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.

Окрім того, президент України Владимир Зеленський запропонував розширити "зерновий коридор" на інші українські порти.

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