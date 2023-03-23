Україна подала до Фінляндії запит на обговорення щодо передачі винищувачів Hornet, - ЗМІ

Вказано, що запит України про обговорення - це реакція на слова прем’єр-міністра Фінляндії, яка допустила можливість передачі Києву Hornet.

"Запит надійшов після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марі обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet", - йдеться в повідомленні.

Як інформує видання, посилаючись на власні джерела, йдеться про запит на тристоронні переговори між Фінляндією, Україною та США щодо цих бойових літаків.

Оскільки, як пояснюється, можлива передача у майбутньому цих літаків потребує схвалення США, оскільки виробляє F/A-18 Hornet американська оборонна компанія.

Передісторія

Нагадаємо, 10 березня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва заявила, що її країна може розглянути передачу Україні своїх винищувачів Hornet. Вона сказала, що обговорення цього питання нібито "перебуває на дуже ранній стадії і для цього потрібна широка міжнародна співпраця".

При цьому у Фінляндії майже одразу заявили про відсутність обговорення цього питання. Зокрема, глава Міноборони Фінляндії Антті Кайкконен взагалі повідомив про те, що йому не відомі наміри Санни Марін щодо винищувачів.

Як згодом пояснила Марін, вона мала на увазі винищувачі Hornet, у яких закінчується термін експлуатації у Фінляндії у 2025 році, а їм на заміну прийдуть бойові літаки F-35 американського виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.