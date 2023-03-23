RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина подала в Финляндию запрос на обсуждение передачи истребителей Hornet, - СМИ

Фото: Украина подала в Финляндию запрос на обсуждение передачи истребителей Hornet (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украина подала в Финляндию запрос по истребителям F/A-18 Hornet. Речь идет только об обсуждении возможности передачи этих самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.

Указано, что запрос Украины об обсуждении - это реакция на слова премьер-министра Финляндии, которая допустила возможность передачи Киеву Hornet.

"Запрос поступил после того, как премьер-министр Финляндии Санна Мари обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи стране истребителей Hornet", - говорится в сообщении.

Как информирует издание, ссылаясь на собственные источники, речь идет о запросе на трехсторонние переговоры между Финляндией, Украиной и США по поводу этих боевых самолетов.

Поскольку, как объясняется, возможная передача этих самолетов в будущем требует одобрения США, так как производит F/A-18 Hornet американская оборонная компания.

Предыстория

Напомним, 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин во время визита в Киев заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих истребителей Hornet. Она сказала, что обсуждение этого вопроса якобы "находится на очень ранней стадии и для этого нужно широкое международное сотрудничество".

При этом в Финляндии почти сразу заявили об отсутствии обсуждения этого вопроса. В частности, глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен вообще сообщил о том, что ему не известны намерения Санны Марин по поводу истребителей.

Как впоследствии объяснила Марин, она имела в виду истребители Hornet, у которых истекает срок эксплуатации в Финляндии в 2025 году, а им на смену придут боевые самолеты F-35 американского производства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиация УкраиныФинляндияВоенная помощь