Винищувачі для України. Прем'єр Фінляндії пояснила свою заяву щодо літаків

Фінляндія обговорить можливість передачі Україні винищувачів Hornet, які збирається вивести з експлуатації у 2025 році. Літаки збираються замінити новими американськими F-35.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Глава уряду пояснила свою заяву, яку зробила у Києві минулого тижня. Вона зазначила, що мова йшла про застарілі винищувачі Hornet, які Фінляндії збирається замінити.

Марін нагадала, що починаючи з 2025 року, авіаційний флот Фінляндії позбудеться літаків Hornet. Очікується, що винищувачі буде повністю виведено з експлуатації приблизно до 2031 року. Застарілі Hornet поступово замінять американськими літаками F- 35.

Прем'єр додала, що у Фінляндії повинні обговорити можливість відправки Україні літаків Hornet. Проте вона наголосила, що під час візиту до Києва н е робила жодних нових пропозицій.

Нагадаємо, прем'єрка Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва допустила можливість передачі Україні винищувачів Hornet.

При цьому президент Фінляндії Саулі Нііністьо і військові заявили, що для них стала сюрпризом така заява прем'єрки.

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