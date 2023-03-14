Винищувачі для України. Прем'єр Фінляндії пояснила свою заяву щодо літаків
Фінляндія обговорить можливість передачі Україні винищувачів Hornet, які збирається вивести з експлуатації у 2025 році. Літаки збираються замінити новими американськими F-35.
Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Глава уряду пояснила свою заяву, яку зробила у Києві минулого тижня. Вона зазначила, що мова йшла про застарілі винищувачі Hornet, які Фінляндії збирається замінити.
Марін нагадала, що починаючи з 2025 року, авіаційний флот Фінляндії позбудеться літаків Hornet. Очікується, що винищувачі буде повністю виведено з експлуатації приблизно до 2031 року. Застарілі Hornet поступово замінять американськими літаками F-35.
Прем'єр додала, що у Фінляндії повинні обговорити можливість відправки Україні літаків Hornet. Проте вона наголосила, що під час візиту до Києва не робила жодних нових пропозицій.
Нагадаємо, прем'єрка Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва допустила можливість передачі Україні винищувачів Hornet.
При цьому президент Фінляндії Саулі Нііністьо і військові заявили, що для них стала сюрпризом така заява прем'єрки.
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