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У Фінляндії заявили про відсутність обговорень щодо передачі винищувачів Hornet для України

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Гельсінкі, Субота 11 березня 2023 15:55
У Фінляндії заявили про відсутність обговорень щодо передачі винищувачів Hornet для України Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Питання передачі винищувачів Hornet для України, про можливість чого сказала премʼєр-міністр країни Санна Марін, не обговорювалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо, якого цитує Yle.

"Це питання ні з ким не обговорювалося", - коротко заявив Нііністьо.

Разом з тим про відсутність обговорень щодо передачі Україні літаків повідомив і командувач Військово-повітряних сил Фінляндії Юха-Пекка Керанен.

У коментарі виданню Helsingin Sanomat він зазначив, що Фінляндія не може відмовитися від своїх винищувачів Hornet, поки не отримає на заміну F-35.

"Організація підготовки таких літаків до використання - це також непросте завдання, яке складається з багатьох етапів і потребує великих інвестицій", - зауважив військовий.

Своєю чергою глава Міноборони Фінляндії Антті Кайкконен взагалі повідомив каналу MTV Uutiset про те, що йому не відомі наміри Санни Марін щодо винищувачів та додав, що ці літаки "Фінляндія потребуватиме ще багато років".

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна може розглянути передачу Україні своїх винищувачів Hornet. Вона сказала, що обговорення цього питання нібито "перебуває на дуже ранній стадії і для цього потрібна широка міжнародна співпраця".

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