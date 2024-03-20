Україна почне виробляти власні 155-мм артснаряди: WP дізналося деталі

Українські оборонні підприємства також прагнуть задовольнити найбільшу потребу армії, створюючи свої власні 155-міліметрові снаряди за стандартами НАТО, які необхідні для артилерійських систем, які поставляються західними спонсорами України. Цих снарядів відчайдушно не вистачає на фронті.

Чиновник "Укроборонпрому", який говорив на умовах анонімності, заявив, що виробництво 155-мм боєприпасів не розпочнеться до "другої половини цього року".

Боєприпаси для України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наприкінці лютого закликав заборонити експорт боєприпасів із Європи до інших країн, крім України. Це пов'язано із гострою нестачею снарядів в українській армії. При цьому він уточнював, що до кінця березня цього року Європейський Союз передасть Україні близько 170 тисяч артилерійських снарядів.

Крім цього, Чехія організувала коаліцію з більш ніж десятка країн для закупівлі боєприпасів для України. Зокрема, у середині лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметри.

Нещодавно повідомлялося, що боєприпаси, закуплені в країнах поза ЄС з ініціативи Чехії, можуть потрапити до України вже у червні.

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