Украина начнет производить собственные 155-мм артснаряды: WP узнало детали

Украинские оборонные предприятия также стремятся удовлетворить самую большую потребность армии, создавая свои собственные 155-миллиметровые снаряды по стандартам НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины. Этих снарядов отчаянно не хватает на фронте.

Чиновник "Укроборонпрома", говоривший на условиях анонимности, заявил, что производство 155-мм боеприпасов не начнется до "второй половины этого года".

Боеприпасы для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце февраляпризвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. Это связано с острой нехваткой снарядов в украинской армии. При он уточнял, что к концу марта этого года Европейский союз передаст Украине около 170 тысяч артиллерийских снарядов.

Помимо этого Чехия организовала коалицию из более чем десятка стран для закупки боеприпасов для Украины. В частности, в середине февраля 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров.

Недавно сообщалось, что боеприпасы, закупленные в странах вне ЕС по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне.

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