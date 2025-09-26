Україна почне отримувати репарації з Росії у вигляді "кредиту" ЄС із 2026 року, - Bloomberg

Згідно з проектом документа, кошти надходитимуть із приблизно 180 млрд євро, які перебувають на рахунках Euroclear.

Гроші поступово спрямовуватимуть ЄС, що дасть змогу видавати Києву кредити. При цьому ЄС укладе з Euroclear договір про борг із нульовою процентною ставкою, щоб клірингова палата могла виконувати можливі майбутні зобов'язання перед Росією.

Умови повернення

Україна буде зобов'язана повертати кошти ЄС тільки в разі, якщо Москва погодиться фінансувати відновлення країни і виплату репарацій або якщо санкції проти Росії будуть зняті.

У теорії це означає, що допомога не збільшить держборг України і не буде вважатися прямим вилученням активів РФ.

ЄС неодноразово наголошував, що активи залишаться замороженими доти, доки Росія не компенсує Україні збитки від війни. Операція буде гарантована країнами-членами союзу.

Підтримка союзників

Дискусії проходять на тлі зростаючої підтримки з боку союзників Києва ідеї використання заморожених активів Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні висловив повну підтримку плану.

Країни "Великої сімки" також обговорюють спільний підхід до використання активів для посилення тиску на Росію. Додатково вони розглядають санкції проти енергетичного сектору та мереж третіх країн, які допомагають Москві в торгівлі нафтою.

Попередні ініціативи

Раніше ЄС погодив надання Україні 45 млрд євро кредитів у рамках ініціативи G7, заснованої на прибутку від російських активів. Ці позики залишаться чинними, а новий план передбачає ще близько 140 млрд євро.

Рішення має затвердити саміт ЄС у Копенгагені наступного тижня. Однак Бельгія, де зосереджені активи, виступає проти.

Опозиція Бельгії

"Забрати гроші Путіна і залишити нам ризики - цього не буде", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

Проте, пропозиція ЄС не передбачає конфіскації активів безпосередньо. Для запуску схеми може бути достатньо кваліфікованої більшості країн-членів, а не одноголосного рішення, як у випадку з санкціями.

Блок розраховує запустити механізм до кінця року і почати видавати Україні кошти вже у 2026 році.