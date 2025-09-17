У ЄС запропонували новий варіант використання російських активів для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, йдеться про кошти, які після погашення цінних паперів перетворилися на грошові залишки на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear. Пропонується спрямувати ці гроші на купівлю європейських безвідсоткових облігацій, а потім передавати Україні отриманий капітал траншами.

Зазначається, що зі 194 млрд євро російських активів у Euroclear близько 170 млрд євро вже перейшли в статус грошових залишків.

Крім того, обговорюється можливість створення окремого інструменту для управління схемою фінансування, що дасть змогу під'єднатися до ініціативи країнам за межами ЄС.

Російські активи

Дискусії навколо арешту активів російського Центробанку тривали відтоді, як близько 260 млрд євро заморозили в різних юрисдикціях після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, однак юридичні та фінансові ризики конфіскації завжди були переважаючими.

Європейська комісія розглядає питання про те, як отримати більшу вигоду з приблизно 191 млрд євро в активах російського центрального банку, що застрягли в Euroclear через західні санкції.

Euroclear реінвестує грошові кошти, одержувані від погашення російських активів, таких як купонні платежі і погашення, в основному через центральні банки. G7 використовує прибуток для забезпечення кредиту Києву в розмірі 50 млрд доларів.

Минулого року Euroclear виплатила Україні 4 млрд євро, а цього року виплатила 1,8 млрд євро.

Прибуток від активів знижується на тлі зниження Європейським центральним банком процентної ставки. Це спонукало Єврокомісію запропонувати перерозподілити грошові кошти в більш ризиковані класи активів, які можуть генерувати вищу прибутковість, але також несуть у собі більший ризик втрат.