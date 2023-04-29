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Україна почне контрнаступ, не чекаючи F-16 від союзників, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Отримання сучасних бойових літаків від союзників значно допомогло б Україні. Але початок контрнаступу не буде прив’язаний до їх отримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

"Нам буде набагато складніше (якщо партнери не передадуть літаки - ред.), ми будемо втрачати більше людей. Це може гальмувати відповідні процеси деокупації нашої держави", - сказав Зеленський.

За його словами, є країни, які хочуть передати Україні F-16, або інші види авіації, але для цього потрібна політична воля.

На уточнююче питання, чи могли бойові літаки відіграють вирішальне значення у контрнаступі ЗСУ, він сказав: "Якщо чесно, це дуже сильно допомогло б".

"Ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і будемо починати (контрнаступ - ред.) ще до того, як у нас з’являться F-16 або щось ще. Заспокоювати Росію тим, що нам потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо - ні, так не буде. Ми почнемо й будемо йти вперед, але паралельно, я вважаю, що це (отримання літаків - ред.) дуже потрібно", - заявив президент.

Зазначимо, що процес передачі Україні винищувачів F-16 має початися зі згоди з боку Сполучених Штатів, адже ці літаки - американська технологія.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 триває.

Як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ, наша країна хоче отримати F-16 через їх багатофункціональність. Оскільки пілоти змогли б виконувати як бойові завдання, так і посилити захист неба.

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Володимир ЗеленськийАвіація УкраїниВійна Росії проти України